Place aux Mômes La Roulotte Ruche « Faut qu’ça tourne » Place du Général Leclerc Plougasnou Finistère

Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession il faut que ça tourne! Alors, en musique et en mouvement, ils cherchent et se cherchent…

– Shadokerie mécanique et sonore

– Gratuit

– Tout public, dès 3 ans

– Durée 40 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport/municipale en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 18:30:00

fin : 2024-08-05

