La Halle, le vendredi 22 juillet à 16:30

Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des vertes et des pas mûres … Elle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête, qu’une moutarde lui monte au nez, que la goutte d’eau fasse déborder le vase … bref qu’il lui arrive quelque chose ! Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière danse ! Et elle nous offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. Un spectacle de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique, peu importe … Ça vit, ça joue, ça respire ! ### Vendredi 22 juillet 2022 La Halle, à 16h30. Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place. Spectacle tout public, durée 40 minutes. ### Compagnie La Choupachoupa Ronchin (59) 06 45 92 41 08 [[https://www.cielachoupachoupa.fr/](https://www.cielachoupachoupa.fr/)](https://www.cielachoupachoupa.fr/) [[https://www.facebook.com/cie.choupachoupa](https://www.facebook.com/cie.choupachoupa)](https://www.facebook.com/cie.choupachoupa)

gratuit

