Place aux Mômes : La dernière danse de Monique, 19 juillet 2022, .

Place aux Mômes : La dernière danse de Monique

2022-07-19 18:30:00 – 2022-07-19 19:10:00

PLACE AUX MÔMES nTous les mardis à 18h30 Au cœur d’un environnement bucolique et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne. nUn solo burlesque en patins, un bal pour marmots, des tours de magie, un restaurant qui ne sert que du théâtre d’improvisation, une conférence clownesque sur les microbes… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer ! > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Compagnie La ChoupaChoupa nSolo dramatico-burlesque pour une comédienne circassienne en patins et sur les mains nTout public, dès 7 ans nDurée : 40 minutes nGratuit Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des vertes et des pas mûres… nMais, là, elle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête, qu’une moutarde lui monte au nez, que la goutte d’eau fasse déborder le vase… Bref qu’il lui arrive quelque-chose ! Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière danse ! Elle nous offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. Les rythmes sont empruntés au clown, le texte à l’argot, la prouesse au cirque, l’univers à la rue… En patins ou sur les mains, la circassienne et comédienne Sandrine Ricard dessine un portrait drôle et touchant d’une femme dont la soif de vivre est communicative ! Interprétation : Sandrine Ricard nStage d’écriture : Paola Rizza nRegard extérieur et mise en scène : Florent Fouquier nRégie : Nicolas James nConstruction et musique : Philippe Pellé nDiffusion : Coline Schmitt Soutiens : Le Cirque du Bout du Monde, Le Théâtre du Prato, La Clownerie, La Compagnie Panik, La Compagnie Isis

PLACE AUX MÔMES nTous les mardis à 18h30 Au cœur d’un environnement bucolique et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne. nUn solo burlesque en patins, un bal pour marmots, des tours de magie, un restaurant qui ne sert que du théâtre d’improvisation, une conférence clownesque sur les microbes… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer ! > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Compagnie La ChoupaChoupa nSolo dramatico-burlesque pour une comédienne circassienne en patins et sur les mains nTout public, dès 7 ans nDurée : 40 minutes nGratuit Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des vertes et des pas mûres… nMais, là, elle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête, qu’une moutarde lui monte au nez, que la goutte d’eau fasse déborder le vase… Bref qu’il lui arrive quelque-chose ! Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière danse ! Elle nous offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. Les rythmes sont empruntés au clown, le texte à l’argot, la prouesse au cirque, l’univers à la rue… En patins ou sur les mains, la circassienne et comédienne Sandrine Ricard dessine un portrait drôle et touchant d’une femme dont la soif de vivre est communicative ! Interprétation : Sandrine Ricard nStage d’écriture : Paola Rizza nRegard extérieur et mise en scène : Florent Fouquier nRégie : Nicolas James nConstruction et musique : Philippe Pellé nDiffusion : Coline Schmitt Soutiens : Le Cirque du Bout du Monde, Le Théâtre du Prato, La Clownerie, La Compagnie Panik, La Compagnie Isis

dernière mise à jour : 2022-05-12 par