Place aux Mômes – La dernière danse de Monique

2022-07-16 17:30:00 – 2022-07-16

Ouverture du festival Place aux Mômes !! Monique n’a pas tout vécu, mais elle a déjà vu passer des vertes et des pas mûres … nElle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête, qu’une moutarde lui monte au nez, que la goutte d’eau fasse déborder le vase … bref qu’il lui arrive quelque chose ! nCe soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière danse ! Et elle nous offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse. nUn spectacle de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique, peu importe … Ça vit, ça joue, ça respire ! Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place. nSpectacle tout public, durée 40 minutes. Compagnie La Choupachoupa

cie.lachoupachoupa@gmail.com +33 6 45 92 41 08 https://www.cielachoupachoupa.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-12 par