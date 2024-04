Place aux Mômes Kilombo « Etranges Etrangers » Place du Général Leclerc Plougasnou, lundi 19 août 2024.

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers, on épie, on se méfie, on a peur… parce qu’on ne se connaît pas. Personnalités différentes, moyens d’expression divergents, tout prête à l’incompréhension entre ces deux personnages. Mais si l’un empiète sur le territoire de l’autre, alors que se

passe-t-il ? Pour donner tort à l’expression « chacun chez soi et les moutons seront bien gardés » et pour partager avec le public un moment d ‘accueil et de tolérance, Étranges étrangers offre quelques instants de légèreté et d’optimisme. Monocycle, portés sur monocycle, main à main et jonglage lient les deux personnages, qui se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue.

– Acrobaties et monocycle

– Gratuit

– Tout public à partir de 3 ans

– Durée 40 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport/municipale en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 18:30:00

fin : 2024-08-19

Place du Général Leclerc Parvis de l’église

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

