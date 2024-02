Place aux Mômes Histoires Pressées Centre des Congrès Saint-Quay-Portrieux, jeudi 29 février 2024.

Place aux Mômes Histoires Pressées Centre des Congrès Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Spectacle jeune public Histoires pressées Par la « Dieselle Compagnie »

Ce spectacle raconte le quotidien de la jeune adolescente Clémentine, de sa relation fusionnelle avec sa mère et celle chien et chat avec son petit frère Benoit. Avec humour et dérision, Clémentine s’interroge sur la mort, cherche une solution à ses problèmes amoureux et tente de s’émanciper de ses parents. Clémentine est souvent pressée. Pressée de rire, de tricher, de râler. Pressée de grandir.

A partir de 6 ans.

Dans la limite des places disponibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 16:30:00

fin : 2024-02-29 17:15:00

Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne tourisme@saintquayportrieux.com

L’événement Place aux Mômes Histoires Pressées Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2024-02-20 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme