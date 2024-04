Place aux Mômes Gentleman Jongleur « Formidable » Place du Général Leclerc Plougasnou, lundi 29 juillet 2024.

La Jonglerie possède une histoire, une longue histoire pleine de légendes et d’exploits incroyables.

Mais beaucoup l’ignorent. Pas notre Gentleman Jongleur, qui se propose de tout vous raconter de façon ludique et interactive. Des égyptiennes au monde moderne , des pommes aux boulets de canon, le public découvrira que la jonglerie est un art universel, et que finalement on peut jongler…avec tout ce qui nous passe entre les mains !

– Jonglage

– Gratuit

– Tout public à partir de 4 ans

– Durée 50 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport/municipale en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

Place du Général Leclerc Parvis de l’église

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

