Place aux Mômes – Disco Z Trébeurden, 1 août 2022, Trébeurden.

Place aux Mômes – Disco Z Jardin de la Mairie 7-9 rue des plages Trébeurden

2022-08-01 – 2022-08-01 Jardin de la Mairie 7-9 rue des plages

Trébeurden Côtes d’Armor

Disco z c’est deux énergumènes débarquant de leur vaisseau spatial « Kitch » avec une formidable envie de danser, de sauter, de chanter et de sourire.

C’est Disco comme une fraise qu’aurait un goût de morue, ça n’empêche que ça brille comme un regard sur la lune ou comme une effluve de jasmin près des narines ! Disco Z c’est comme une machine à laver sauf que cela ne rend pas plus blanc. Disco Z, ça rend juste un peu plus fou ! Dans le sens du bonheur si vous voyez ce que l’on veut dire… Heureux quoi !!! Un moment pour que les enfants et les parents gardent leur cœur de gosse avec une bonne dose de second degré…

Jardin de la Mairie 7-9 rue des plages Trébeurden

dernière mise à jour : 2022-03-29 par