Place aux Mômes : Disco Z La Halle Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Place aux Mômes : Disco Z La Halle, 29 juillet 2022, Erquy. Place aux Mômes : Disco Z

La Halle, le vendredi 29 juillet à 16:30

Deux énergumènes débarquent de la planète paillettes avec gling-gling et tralalalalaaaa, du rire fou dans la pupille, de l’étincelle dans la cervelle, une formidable envie de danser, de chuchoter et de sourire. DISCO Z, c’est tout ça à la fois. C’est surtout un moment pour que les enfants gardent leur cœur de gosse, avec le rock’n’roll yeah man, la disco waouh, la funk-ah-ah et le ska boum. Un spectacle qui s’inscrit dans la continuité du travail de la compagnie les ZinZins mêlant le jeu théâtral, la musique en interaction avec le public. En plus du bonheur de partager un moment de fête, ce spectacle parle du changement de point de vue. Prenez une bonne respiration : celle du rêve de toute une vie. Concentrez vous. Ne laissez pas la peur vous envahir, ni les autres vous dissuader. Vous êtes prêts ! ### Vendredi 29 juillet 2022 La Halle, à 16h30. Accès libre et gratuit dans le respect des consignes sanitaires mises en place. Bal déglingué pour marmots à paillettes de 3 à 10 ans, durée 50 minutes. ### Compagnie Les Zinzins Grenoble (38) [[http://www.leszinzins.net/](http://www.leszinzins.net/)](http://www.leszinzins.net/) [[https://www.facebook.com/cieleszinzins/](https://www.facebook.com/cieleszinzins/)](https://www.facebook.com/cieleszinzins/)

gratuit

Concert jeune public La Halle erquy Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-29T16:30:00 2022-07-29T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu La Halle Adresse erquy Ville Erquy lieuville La Halle Erquy Departement Côtes d'Armor

La Halle Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Place aux Mômes : Disco Z La Halle 2022-07-29 was last modified: by Place aux Mômes : Disco Z La Halle La Halle 29 juillet 2022 Erquy La Halle Erquy

Erquy Côtes d'Armor