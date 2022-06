Place aux Mômes – Disco Z

Place aux Mômes – Disco Z, 18 août 2022, . Place aux Mômes – Disco Z

2022-08-18 – 2022-08-18 Concert jeune public par la Compagnie Les Zinzins. Deux énergumènes débarquent de la planète paillettes avec gling-gling et lalalalaaaa. Deux loufoques avec du rire fou dans la pupille, de l’étincelle dans la cervelle. Deux allumés avec une formidable envie de danser, de chuchoter et de sourire. Accès libre et gratuit. +33 6 63 95 17 69 http://www.leszinzins.net/ Concert jeune public par la Compagnie Les Zinzins. Deux énergumènes débarquent de la planète paillettes avec gling-gling et lalalalaaaa. Deux loufoques avec du rire fou dans la pupille, de l’étincelle dans la cervelle. Deux allumés avec une formidable envie de danser, de chuchoter et de sourire. Accès libre et gratuit. dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville