Place aux Mômes : Disco Z, 26 juillet 2022, .

Place aux Mômes : Disco Z

2022-07-26 18:30:00 – 2022-07-26 19:30:00

PLACE AUX MÔMES nTous les mardis à 18h30 Au cœur d’un environnement bucolique et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne. nUn solo burlesque en patins, un bal pour marmots, des tours de magie, un restaurant qui ne sert que du théâtre d’improvisation, une conférence clownesque sur les microbes… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer ! > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Compagnie Les ZinZins nBal déglingué pour marmots nTout public, dès 3 ans nDurée : 1h00 nGratuit Deux énergumènes débarquent de leur vaisseau spatial avec une formidable envie de danser, de sauter, de chanter et de sourire ! L’idée est faire un pas de côté ». Autrement dit, de changer de point de vue. Ou encore d’écouter les arbres, de se déhancher dans le plus fabuleux concours de danse de tout l’ouest, de valser au son des mouettes et des marins, de visiter la Dindonésie… nDisco Z vous balance de droite à gauche, de haut en bas ; et vice versa en tutti quanti ! Sur des compositions originales associant des cuivres, des guitares et des sources sonores diverses (Kaossilator, sons de bouches, de corps et de petits objets, etc), les mots des deux chanteurs un peu fous parlent d’amour, de la nature, de la consommation, des parents, etc., avec une bonne dose de second degré. Écriture, mise en scène, chant, kaossilator et trucs divers : Marcel Morize alias Sapi Composition, mise en scène, chant, guitare, trombone et loop station : Rémi Petitprez nCréation lumière : Manu Majastre nCostumes : Ginette Royannais n nProduction : Les ZinZins nAvec le soutien du Conseil départemental de l’Isère et de la SPEDIDAM nEn résidence à la Colombe (Aurel), au Prunier Sauvage (Grenoble) et au Brise-Glace (Annecy).

