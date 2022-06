Place aux Mômes d’été – Sucré Salé

Place aux Mômes d’été – Sucré Salé, 14 juillet 2022, . Place aux Mômes d’été – Sucré Salé



2022-07-14 17:30:00 – 2022-07-14 Spectacle jeune public Une plongée dans l’intimité d’un couple qui se connaît trop. Un spectacle de cirque mais pas que… Une machine, des idées et surtout du grand n’importe quoi ! Par la Compagnie Les Passes Stressées

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

