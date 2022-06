Place aux Mômes d’été – La dernière danse de Monique

Place aux Mômes d’été – La dernière danse de Monique, 21 juillet 2022, . Place aux Mômes d’été – La dernière danse de Monique



2022-07-21 – 2022-07-21 Spectacle jeune public Solo dramatico-burlesque pour une comédienne circassienne en patins et sur les mains. Ça vit, ça joue, ça respire ! Par la Compagnie La Choupachoupa

Tout public – durée : 60 min Spectacle en extérieur – salle de repli au Centre des Congrès. Spectacle jeune public Solo dramatico-burlesque pour une comédienne circassienne en patins et sur les mains. Ça vit, ça joue, ça respire ! Par la Compagnie La Choupachoupa

Tout public – durée : 60 min Spectacle en extérieur – salle de repli au Centre des Congrès.

