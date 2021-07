Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Place aux Mômes d’été – Guard save the Queen Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Place aux Mômes d’été – Guard save the Queen Saint-Quay-Portrieux, 12 août 2021, Saint-Quay-Portrieux. Place aux Mômes d’été – Guard save the Queen 2021-08-12 17:30:00 – 2021-08-12 Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Spectacle jeune public – Art clownesque, cirque et magie (Reporté à cause de l’épidémie, date à l’étude) Le garde du kingdom of something prend ses fonctions auprès de la porte des toilettes de la Reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer, et il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu ! Il va falloir un grand courage et un peu d’aide pour réaliser la mission de sa vie : sauver la reine Par la Compagnie Radio Cirque

Tout public – durée : 50 min Spectacle en extérieur – salle de repli au Centre des Congrès. En conformité avec le protocole national, cette manifestation nécessite la présentation d’un pass sanitaire.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Esplanade du Casino Boulevard Général de Gaulle Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville 48.65497#-2.83637