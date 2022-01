Place aux Mômes – Des pieds et des mains Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Place aux Mômes – Des pieds et des mains Saint-Quay-Portrieux, 16 février 2022, Saint-Quay-Portrieux. Place aux Mômes – Des pieds et des mains Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-02-16 16:30:00 – 2022-02-16 Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux Spectacle jeune public – Poético-burlesque – par la Compagnie NI Léon, nous emmène à la découverte de son cabaret. Mais rien ne se passe comme prévu… Ses mains se prennent pour ses pieds et ses pieds n’en font qu’à leur tête : renversant ! Dans la limite des places disponibles. En conformité avec le protocole national, cette manifestation nécessite la présentation d’un pass sanitaire.

Pour en savoir plus tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/

Pour en savoir plus Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

