Côtes-d’Armor Le trio vocal et instrumental à tendance burlesque composé de 3 musiciennes/chanteuses, vous donne rendez-vous pour un spectacle un spectacle polyphonique, pensé à la fois pour les parents et les enfants. Tout le monde s’y retrouve puisque le répertoire oscille entre la musique classique, le chant traditionnel et le jeu. Le spectacle est construit de façon à ce que l’enfant soit enveloppé de manière douce dès le début puis s’installe progressivement dans le son et dans un rythme plus entraînant avec l’aide des personnages qui invitent à participer, chanter et danser sur un rock and roll à la manière de Screamin Jay Hawkins. +33 2 96 63 16 61 Salle du Guémadeuc Rue Général Leclerc Pléneuf-Val-André

