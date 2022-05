Place aux Mômes : Crack Up 2.0, 9 août 2022, .

Place aux Mômes : Crack Up 2.0

2022-08-09 18:30:00 – 2022-08-09 19:20:00

PLACE AUX MÔMES nTous les mardis à 18h30 Au cœur d’un environnement bucolique et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne. nUn solo burlesque en patins, un bal pour marmots, des tours de magie, un restaurant qui ne sert que du théâtre d’improvisation, une conférence clownesque sur les microbes… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer ! > En cas de pluie, repli à l’école de Kérourgué, 47 rue de Kérourgué 29170 Fouesnant Compagnie Deux à la Tâche nMagie, théâtre et humour nTout public nDurée : 50 minutes nGratuit En mêlant magie, humour, théâtre physique et deux personnages dangereusement différents, Crack Up 2.0 met en scène la relation plutôt compliquée entre un présumé magicien et son assistante inexpérimentée ! Ils enchaînent des situations plus qu’absurdes, pleines de peps, avant de clore avec un final aussi inattendu qu’émouvant ! Idée : Roberto Tanner et Pamela Democrito nMise en scène : Roberto Tanner nInterprétation : Pamela Democrito et Roberto Tanner nCostumes : Pamela Democrito et Daniela Gullo Lien vidéo : https://vimeo.com/241089960

