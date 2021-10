Place aux Mômes : Carré comme un ballon L’Ancre des Mots, 21 décembre 2021, Erquy.

Place aux Mômes : Carré comme un ballon

L’Ancre des Mots, le mardi 21 décembre à 15:30

### Spectacle clownesque M. Hus est un grand enfant qui nous vient du cirque. Il nous plonge dans son cabaret burlesque où la poésie côtoie l’excentrique. Entre la légèreté de la bulle et le poids de la chute, il nous propose un spectacle participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et poésie. La devise de M. Hus : _« Pour plus d’humour, pour plus de plus et encore plus … »_ ### mardi 21 décembre 2021 L’Ancre des Mots, à 15h30. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles, ouverture des portes 15h15. Tout public. [**[https://www.ville-erquy.com/place-aux-momes/](https://www.ville-erquy.com/place-aux-momes/)**](https://www.ville-erquy.com/place-aux-momes/) ### Radio Cirque RENNES (35) [[http://www.radiocirque.com/](http://www.radiocirque.com/)](http://www.radiocirque.com/) [[https://www.showmethesound.com/](https://www.showmethesound.com/)](https://www.showmethesound.com/)

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Spectacle clownesque

L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy Côtes d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T15:30:00 2021-12-21T16:30:00