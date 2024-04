Place aux Mômes Attention Dragons Place du Général Leclerc Plougasnou, lundi 22 juillet 2024.

Place aux Mômes Attention Dragons Place du Général Leclerc Plougasnou Finistère

Ah, les dragons… Le Docteur Peter Drake, diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s Academy, a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons. Il peut aujourd’hui prétendre que les dragons existent bel et bien !

Même si les Hommes « pas toujours sages » sont responsables de leur quasi disparition ! Ne manque-t-il pas de souligner de son accent « so british ». Au fil de ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une collection intéressante de traces, d’indices, qui attestent de leur présence passée mais aussi…présente … Il se propose de partager le fruit de ses recherches avec les plus incrédules d’entre vous, au cours d’une conférence sérieusement drôle !

– Conférence contée, éducative et sérieusement drôle !

– Gratuit

– Tout public à partir de 4 ans

– Durée 55 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport/municipale en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

Début : 2024-07-22 18:30:00

fin : 2024-07-22

Place du Général Leclerc Parvis de l’église

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

