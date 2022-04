Place aux Mômes : Astrolobi “Microbini”, 8 août 2022, .

Place aux Mômes : Astrolobi “Microbini”

2022-08-08 – 2022-08-08

« Connaissez-vous les microbes sur le bout des doigts ? »

Deux scientifiques vous proposent une expérience unique : observer et comprendre la vie des microbes.

​Quelle est la différence entre les bactéries et les virus ? Ou les trouve-t-on ? Comment se reproduisent-ils ? Quelle est leur utilité et leur dangerosité ?

​Grâce à des valises remplies de microbes et un décor représentant une partie de peau agrandie 5 millions de fois au microscope électronique, ces 2 ambassadeurs nous font entrer dans un monde infiniment petit pour une grande expérience inoubliable.

​

Ce spectacle vise à redécouvrir l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie. On s’amuse et on apprend à voir différemment la vie des microbes et de notre écosystème.

MICROBINI est un spectacle, amusant et éducatif, mélangeant à la fois science, poésie et aventure, imaginé dans un univers infiniment petit et dont le message est clair : faire comprendre aux enfants d’une manière ludique, l’importance d’avoir une bonne hygiène corporelle !

Un show d’un duo de clowns et de marionnettes pour les enfants à partir de 4 ans et leurs familles.

– Comédie, humour, clown et marionnettes.

– Gratuit

– A partir de 4 ans

– Durée : 40 min

– A 18h30 sur la place de l’église. Repli à la salle omnisport en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Plougasnou en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par