Place aux Mômes – Accroche-toi si tu peux Pléneuf-Val-André, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Pléneuf-Val-André.

Place aux Mômes – Accroche-toi si tu peux 2021-07-08 17:30:00 – 2021-07-08 18:30:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Deux hommes, quatre bras, un langage commun, celui du mouvement jonglé … entre chorégraphies et jonglage, entre tensions et complicité. La solitude, la colère et l’entraide les traversent, nous invitant pour un voyage de poésie et d’humour.

C‘est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent … Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment.

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

+33 2 57 25 22 22 https://www.cielesinvendus.com/

