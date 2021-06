Villegouge Château Boutinet Gironde, Villegouge Place aux minuscules! Château Boutinet Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

du jeudi 22 juillet au jeudi 4 novembre à Château Boutinet

Une immersion dans un monde de sensations, de sonorités et d’odeurs qui permettent un retour à l’essentiel. Des activités variées, liées à la nature, aux insectes et à la créativité pour les 6 à 12 ans.

65€/jour – 117€/ 2 jours (-10% frère/sœur) repas non inclus

Un ou deux jour en pleine nature Château Boutinet 1436 route des Palombes 33141 Villegouge Villegouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T16:30:00;2021-08-05T09:30:00 2021-08-05T16:30:00;2021-08-12T09:30:00 2021-08-12T16:30:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T16:30:00;2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T16:30:00;2021-11-03T09:30:00 2021-11-03T16:30:00;2021-11-04T09:30:00 2021-11-04T16:30:00

