Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Montlouis-sur-Loire De nombreux jeux de société seront mis à disposition ainsi que des jeux de plateau, des jeux géants et plusieurs animations. Tout public , programme en cours d’élaboration. La ville de Montlouis-sur-Loire organise une grande fête des jeux : un événement ludique autour du jeu, de la détente et du bien-être. +33 2 47 45 85 85 http://www.ville-montlouis-loire.fr/ De nombreux jeux de société seront mis à disposition ainsi que des jeux de plateau, des jeux géants et plusieurs animations. Tout public , programme en cours d’élaboration. Mairie_Montlouis_sur_Loire

