Nuit des musées Place aux jeunes ! Ecole de Charrin Musée de Bibracte Samedi 14 mai, 18h00

Les élèves de l’école de Charrin présentent leurs propositions artistiques

Bibracte, en collaboration avec l’artiste plasticienne Anne Penciolleli, a proposé à l’école de Charrin (58) un projet consacré au dessin, au patrimoine et à l’archéologie.

**”Dessine-moi ton village”**, porté par la communauté de communes Loire Bazois Morvan via le CLEA (contrat local d’éducation artistique) est l’occasion pour les enfants de l’école primaire (CE/CM) de découvrir le patrimoine archéologique et architectural de leur village. A l’issue d’une journée à Bibracte et de séances de création artistiques en classe, les deux classes exposeront leurs propositions artistiques au musée de Bibracte.

Au pied du mont Beuvray, le musée est la vitrine des recherches menées sur le site archéologique de Bibracte, cette ville fortifiée, capitale du peuple des Eduens au Ie siècle avant notre ère. Entièrement rénové, le musée conjugue archéologie et médiation dans une architecture contemporaine, au cœur d’une nature préservée.

Saturday 14 May, 18:00

At the foot of the mount Beuvray, the museum is the shop window(showcase) of researches(searches) led on the archaeological site of Bibracte, this fortified, key city of the people of Eduens in Ie century before our era. Entirely renovated, the museum conjugates archaeology and mediation in a contemporary architecture, at the heart of preserved nature.

Bibracte, en colaboración con la artista plástica Anne Penciolleli, propuso en la escuela de Charrin (58) un proyecto dedicado al dibujo, al patrimonio y a la arqueología.

“Dibújame tu pueblo”, llevado por la comunidad de municipios Loire Bazois Morvan a través del CLEA (contrato local de educación artística) es la ocasión para que los niños de la escuela primaria (CE/CM) descubran el patrimonio arqueológico y arquitectónico de su pueblo. Al final de una jornada en Bibracte y de sesiones de creación artística en clase, las dos clases expondrán sus propuestas artísticas en el museo de Bibracte.

Sábado 14 mayo, 18:00

