Bibracte, en collaboration avec l'artiste plasticienne Anne Penciolleli, a proposé à l'école de Charrin (58) un projet consacré au dessin, au patrimoine et à l'archéologie. **"Dessine-moi ton village"**, porté par la communauté de communes Loire Bazois Morvan via le CLEA (contrat local d'éducation artistique) est l'occasion pour les enfants de l'école primaire (CE/CM) de découvrir le patrimoine archéologique et architectural de leur village. A l'issue d'une journée à Bibracte et de séances de création artistiques en classe, les deux classes exposeront leurs propositions artistiques au musée de Bibracte.

