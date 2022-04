Place aux jeunes ! C’est mon patrimoine Musée de Bibracte, 14 mai 2022 18:00, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Bibracte vu par le jeune public local

L’été dernier, un petit groupe de jeunes d’Autun est venu en séjour à Bibracte dans le cadre du dispositif “C’est mon patrimoine!” .

Riches de leurs connaissances du patrimoine archéologique autunois, la confrontation à la démarche scientifique à Bibracte et la découverte de la ville gauloise ont donné lieu à une exposition riche de leurs regards et leur pratique.

Au pied du mont Beuvray, le musée est la vitrine des recherches menées sur le site archéologique de Bibracte, cette ville fortifiée, capitale du peuple des Eduens au Ie siècle avant notre ère. Entièrement rénové, le musée conjugue archéologie et médiation dans une architecture contemporaine, au cœur d’une nature préservée.

Saturday 14 May, 18:00

At the foot of the mount Beuvray, the museum is the shop window(showcase) of researches(searches) led on the archaeological site of Bibracte, this fortified, key city of the people of Eduens in Ie century before our era. Entirely renovated, the museum conjugates archaeology and mediation in a contemporary architecture, at the heart of preserved nature.

El verano pasado, un pequeño grupo de jóvenes de Autun visitó Bibracte en el marco del dispositivo “¡Es mi patrimonio!”. Ricos en sus conocimientos del patrimonio arqueológico Autunois, la confrontación a la gestión científica en Bibracte y el descubrimiento de la ciudad gala dieron lugar a una exposición rica de sus miradas y su práctica.

Sábado 14 mayo, 18:00

Mont Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Bourgogne-Franche-Comté