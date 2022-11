Place aux Huîtres Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Place aux Huîtres Saint-Malo, 26 décembre 2021, Saint-Malo. Place aux Huîtres

Intra-Muros Porte de Dinan Saint-Malo Ille-et-Vilaine Porte de Dinan Intra-Muros

2021-12-26 – 2021-12-26

Porte de Dinan Intra-Muros

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Tous les dimanches, venez à la rencontre de 5 ostréiculteurs de la Baie de Cancale – Baie du Mont Saint-Michel et de leurs superbes produits, jusqu’à 13h30, en vente libre, à la hauteur de la Porte de Dinan. Vente effectuée dans le respect des règles sanitaires. +33 2 99 40 71 11 https://www.ville-saint-malo.fr/ Porte de Dinan Intra-Muros Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Porte de Dinan Intra-Muros Ville Saint-Malo lieuville Porte de Dinan Intra-Muros Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Place aux Huîtres Saint-Malo 2021-12-26 was last modified: by Place aux Huîtres Saint-Malo Saint-Malo 26 décembre 2021 ille-et-vilaine Intra-Muros Porte de Dinan Saint-Malo Ille-et-Vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine