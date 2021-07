Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Place aux grands jeux Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Place aux grands jeux Nay, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Nay. Place aux grands jeux 2021-07-06 – 2021-07-06 Place de la république Marché

Nay Pyrénées-Atlantiques Parmi les camelots, vous trouverez vos ludothécaires et une sélection de grands jeux traditionnels en bois : jeu de la meule, suspens, grenouille, Kéo … à découvrir ou redécouvrir.

