Les visiteurs du soir : Spectacle « Escola Dau Mont Gargan » Place aux Foires Coussac-Bonneval, 26 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Spectacle de rue, concert, spectacle de danse se succèdent chaque mercredi soir, sur scène, au coeur du village de Coussac Bonneval, sur la place aux foires, avec en toile de fond le château de Bonneval. Ce mercredi, spectacle folklorique en acoustique. Dès 21h, gratuit, accessible à tous les publics, ambiance conviviale et festive. Possibilité de repas chez nos commerçants (La Table Coussacoise et Le Madison, plat unique, sur réservation)..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 23:00:00. EUR.

Place aux Foires

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday evening, street shows, concerts and dance performances take place on stage in the heart of the village of Coussac Bonneval, on the Place aux Foires, with the Château de Bonneval as a backdrop. This Wednesday, an acoustic folk show. From 9pm, free of charge, accessible to all audiences, in a friendly, festive atmosphere. Meals available from our local merchants (La Table Coussacoise and Le Madison, single course, by prior arrangement).

Todos los miércoles por la noche, en el corazón del pueblo de Coussac Bonneval, en la Place aux Foires, con el castillo de Bonneval como telón de fondo, se celebran espectáculos callejeros, conciertos y espectáculos de danza. Este miércoles, espectáculo de folk acústico. A partir de las 21:00 h, gratuito, abierto a todos, en un ambiente agradable y festivo. Comidas a cargo de nuestros comerciantes locales (La Table Coussacoise y Le Madison, plato único, con cita previa).

Straßenspektakel, Konzerte und Tanzvorführungen wechseln sich jeden Mittwochabend auf der Bühne im Herzen des Dorfes Coussac Bonneval auf dem Messeplatz vor dem Hintergrund des Schlosses Bonneval ab. Diesen Mittwoch gibt es eine akustische Folkloreshow. Ab 21 Uhr, kostenlos, für alle zugänglich, gesellige und festliche Atmosphäre. Möglichkeit, bei unseren Händlern zu essen (La Table Coussacoise und Le Madison, Einzelgericht, auf Reservierung).

Mise à jour le 2023-05-15 par OT Pays de Saint-Yrieix