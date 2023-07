Château de Bonneval : Soirée concert de flûtes traversères Place aux Foires Coussac-Bonneval, 20 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Soirée concert de flûtes traversières avec le Duo Doppler : concertiste italien Raffaele Bifulco en duo avec la franco-suisse Sandrine Olivier, dans la cour intérieure du Château de Bonneval..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Place aux Foires

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Evening flute concert with the Duo Doppler: Italian concert artist Raffaele Bifulco in duet with Franco-Swiss Sandrine Olivier, in the courtyard of Château de Bonneval.

Concierto nocturno de flauta con el Dúo Doppler: el concertista italiano Raffaele Bifulco en dúo con la cantante franco-suiza Sandrine Olivier, en el patio del castillo de Bonneval.

Konzertabend für Querflöten mit dem Duo Doppler: italienischer Konzertmusiker Raffaele Bifulco im Duett mit der französisch-schweizerischen Sandrine Olivier, im Innenhof des Schlosses von Bonneval.

