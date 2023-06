Château de Bonneval : Atelier enfant Place aux Foires Coussac-Bonneval, 12 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Visite costumée adaptée aux enfants de 4 à 12 ans. Atelier créatif et petit goûter inclus. Sur réservation..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

Place aux Foires

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Costume visit suitable for children aged 4 to 12. Creative workshop and snack included. Reservations required.

Visita de disfraces para niños de 4 a 12 años. Taller creativo y merienda incluidos. Es necesario reservar.

Kostümierte Tour, die für Kinder von 4 bis 12 Jahren geeignet ist. Inklusive Kreativworkshop und kleinem Snack. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Pays de Saint-Yrieix