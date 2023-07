Conférence au château de Bonneval : les monuments historiques et le développement durable Place aux Foires Coussac-Bonneval, 7 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Par Nicolas Vedelago, conservateur adjoint des monuments historiques à la DRAC. Enjeux écologiques, difficultés et avantages des monuments historiques dans la transition écologique.

19h, cour intérieure du Château de Bonneval. Entrée 7€..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 21:00:00. EUR.

Place aux Foires

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



By Nicolas Vedelago, deputy curator of historic monuments at the DRAC. Ecological issues, difficulties and advantages of historic monuments in the ecological transition.

7pm, Château de Bonneval courtyard. Admission 7?

Por Nicolas Vedelago, conservador adjunto de monumentos históricos de la DRAC. Cuestiones ecológicas, dificultades y ventajas de los monumentos históricos en la transición ecológica.

19.00 h, patio del castillo de Bonneval. Entrada: 7 euros.

Von Nicolas Vedelago, stellvertretender Konservator für historische Denkmäler bei der DRAC. Ökologische Herausforderungen, Schwierigkeiten und Vorteile historischer Denkmäler im ökologischen Übergang.

19 Uhr, Innenhof des Schlosses von Bonneval. Eintritt 7?

