À l’occasion de la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, placées sous le thème du « Patrimoine Vivant », Bretagne Culture Diversité accompagne la Petite Cité de Caractère® du Faou (29), dans l’organisation d’événements gratuits et ouverts à tous.

Pour ces JEP, la belle commune du Faou se place sous le signe de la gourmandise et de la contemplation. L’occasion sera donnée aux visiteurs de (re)découvrir les savoir-faire et les connaissances liées à la nature et l’univers qui s’inscrivent dans le quotidien des Faouistes.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : La main à la pâte ! / Pasteomp !

L’association Tenzorioù Bro Ar Faou propose un atelier pasteo à l’occasion de ces JEP. Cette brioche faite au moment des gras sera l’occasion de partager un moment ludique et convivial ! De la préparation de la pâte à la dégustation, les plus petits comme les plus grands gourmets pourront s’essayer à cette pratique culinaire en compagnie de Stéphanie, présidente de l’association.

Salle Yvonne et Jean Daniélou, RUMENGOL – Le samedi et dimanche de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 – Accès PMR

Réservation obligatoire pour le samedi et le dimanche matin auprès de Stéphanie Desmare au 06 03 66 81 95 ou tenzoriouarfaou@gmail.com (10 personnes maximum, en binôme). Le dimanche après-midi sera consacré à la dégustation des derniers pasteos (15 personnes maximum et sans réservation).

Samedi 16 septembre : Embarquez à bord de la chaloupe du Faou !

À travers la (re)découverte d’un chantier de rénovation d’une chaloupe des années 1960, les membres de l’association Paotred an Aod partageront avec les visiteurs leurs connaissances du patrimoine maritime et leur savoir-faire. Une exposition sera également mise en place pour en apprendre davantage sur l’histoire de cette fameuse chaloupe et de son sauvetage.

1 Quai Quélen, LE FAOU (en face des services techniques de la commune) – 10h30 à 13h00 / 14h00 à 16h30 – Praticable pour les PMR

Dimanche 17 septembre : Visite du Faou, les pieds dans l’eau !

En compagnie d’Anna, chargée de mission Natura 2000 au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique, chacun sera invité à contempler la biodiversité et à en apprendre plus sur le patrimoine naturel du Faou et sur la pratique de la pêche à pied dans la rade.

RDV devant l’église Saint Sauveur du Faou – 13h30 à 15h30 – Réservation obligatoire auprès du PNRA (tél : 02 98 81 90 08 / mail : contact@pnr-armorique.fr) – plus d’informations à venir sur le site du PNR : https://www.pnr-armorique.fr

La Petite Cité de Caractère du Faou vous ouvre ses portes ! Cette jolie commune est riche d'un patrimoine bâti avec ces maisons à colombage du XVIe siècle mais est également représentative de par son patrimoine vivant qui se recrée en permanence à travers ses habitants, les Faouistes.

