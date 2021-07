Place aux étoiles : La Fiancée du Pirate – Chants de marins Créon, 14 août 2021, Créon.

Place aux étoiles : La Fiancée du Pirate – Chants de marins 2021-08-14 – 2021-08-14

Créon Gironde Créon

La piste sous les étoiles est de retour sous une nouvelle formule : Place aux étoiles! Les samedis de l’été auront cette année pour cadre la place de la prévôté. Dès 19h tables, bancs et chaises seront dressées pour accueillir victuailles et les mets que vous apporterez pour les partager avec vos amis. RDV les 31 juillet, 7, 14 et 21 Août ! Entrée gratuite. Les concert débutent à 21h.

