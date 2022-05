Place aux enfants Le Rize, 29 septembre 2022, Villeurbanne.

Place aux enfants

Le Rize, le jeudi 29 septembre à 20:00

Rencontre, Echange Avec Thierry Paquot, philosophe de l’urbain En cette fin de saison Villeurbanne à hauteur d’enfants, nous ne pouvions rêver mieux que d’accueillir Thierry Paquot pour nous aider à redonner aux enfants toute leur place dans notre manière de concevoir la ville. Une ville plus douce, plus végétale, plus ludique. Parmi les premiers chercheurs français à avoir pris ce sujet au sérieux, Thierry Paquot est l’auteur de La Ville récréative – Enfants joueurs et écoles buissonnières (InFolio, 2015) et a tout récemment réécrit et actualisé Pays de l’enfance (Terre urbaine, 2022). Il a également préfacé la traduction française du livre référence de Francesco Tonucci, la Ville des enfants. Pour une (r)évolution urbaine (Parenthèses, 2019), axé sur l’exemple phare de Fano en Italie. Durée : 1h30 / Tout public Réservation en ligne

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T20:00:00 2022-09-29T21:30:00