VESTIAIRE MONTREUILLAIS : FRIPERIE SOLIDAIRE Place aux Dîmes Montreuil-Bellay, 18 octobre 2023, Montreuil-Bellay.

Montreuil-Bellay,Maine-et-Loire

Le CCAS de la ville de Montreuil-Bellay vous invite dans son Vestiaire Montreuillais. Si vous êtes à la recherche de vêtements à petit prix, l’équipe sera heureuse de vous y accueillir et de vous conseiller pour que vous trouviez votre bonheur..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:30:00. .

Place aux Dîmes

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The CCAS of the town of Montreuil-Bellay invites you to its Vestiaire Montreuillais. If you’re looking for clothes at low prices, the team will be happy to welcome you and advise you on what you’re looking for.

La CCAS de Montreuil-Bellay le invita a visitar su Vestiaire Montreuillais. Si busca ropa a bajo precio, el equipo estará encantado de recibirle y aconsejarle sobre lo que busca.

Das CCAS der Stadt Montreuil-Bellay lädt Sie in seine Vestiaire Montreuillais ein. Wenn Sie auf der Suche nach Kleidung zu kleinen Preisen sind, freut sich das Team, Sie dort zu begrüßen und Sie zu beraten, damit Sie Ihr Glück finden.

