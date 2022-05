Place aux aidants Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: 35400

Saint-Malo

Place aux aidants Saint-Malo, 1 juin 2022, Saint-Malo. Place aux aidants Saint-Malo

2022-06-01 – 2022-06-30

Saint-Malo 35400 Les 3 Clic du pays de Saint-Malo, avec le soutien de Malakoff Humanis et de la conférence des financeurs, proposent une programmation d’évènements : informations, conférences, ateliers… Réservation recommandée. Retrouvez le programme détaillé ci-dessous. ccas.clic@saint-malo.fr +33 2 23 18 58 00 Les 3 Clic du pays de Saint-Malo, avec le soutien de Malakoff Humanis et de la conférence des financeurs, proposent une programmation d’évènements : informations, conférences, ateliers… Réservation recommandée. Retrouvez le programme détaillé ci-dessous. Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 35400, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Ville Saint-Malo lieuville Saint-Malo Departement 35400

Saint-Malo Saint-Malo 35400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Place aux aidants Saint-Malo 2022-06-01 was last modified: by Place aux aidants Saint-Malo Saint-Malo 1 juin 2022 35400 saint-malo

Saint-Malo 35400