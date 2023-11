Réveillon de la Saint-Sylvestre Place Augustin Mourguet Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 31 décembre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Cocktail

Huîtres & Crépinette

Foie Gras

Trou Ponchaptois

Magret Au Feu De Bois & Sa Garniture

Salade

Fromages

Dessert

Blanc Sec

Blanc Doux

Rouge

Rosé

Bulles

60€ pour les Adultes

30€ pour les Enfants entre 5 et 12 ans

Apporter Son Couvert

Règlement à l’inscription à l’ordre « Raquette Ponchaptoise »

Raquette Ponchaptoise – 8 Place Augustin Mourguet – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

Bon Repas

Bon Réveillon

Bonne Année 2024.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Place Augustin Mourguet Salle Des Fêtes De Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cocktail

Oysters & Crépinette

Foie Gras

Trou Ponchaptois

Magret Au Feu De Bois & Garnish

Salad

Cheeses

Dessert

Dry White

Sweet White

Red

Rosé

Bubbles

60? for Adults

30? for Children aged 5 to 12

Bring your own cutlery

Payment on registration made out to « Raquette Ponchaptoise »

Raquette Ponchaptoise – 8 Place Augustin Mourguet – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

Meal voucher

Happy New Year

Happy New Year 2024

Cóctel

Ostras y Crépinette

Foie Gras

Trou Ponchaptois

Magret Au Feu De Bois & Guarnición

Ensalada

Queso

Postre

Blanco seco

Blanco Dulce

Rojo

Rosado

Burbujas

60? para Adultos

30? para niños de 5 a 12 años

Trae tus propios cubiertos

Pago en el momento de la inscripción a nombre de « Raquette Ponchaptoise »

Raquette Ponchaptoise – 8 Place Augustin Mourguet – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

Vale de comida

Feliz Año Nuevo

Feliz Año Nuevo 2024

Cocktail

Austern & Crépinette

Leberpastete

Trou Ponchaptois

Magret Au Feu De Bois & Garnitur

Salat

Käse

Dessert

Trockener Weißwein

Weiß Süß

Rot

Rosé

Blasen

60? für Erwachsene

30? für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren

Besteck mitbringen

Zahlung bei der Anmeldung an « Raquette Ponchaptoise »

Raquette Ponchaptoise – 8 Place Augustin Mourguet – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

Gutschein Mahlzeit

Guten Abend

Gutes Neues Jahr 2024

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Pays Foyen