Soirée jeux ados-adultes Place Auguste Roche Saint-Junien, 16 décembre 2023 19:00, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Harmony et Julie vous accueillent pour jouer toute la soirée. Des jeux à partir de 12 ans seront présentés, expliqués et animés ! Jeux de stratégie, d’ambiance, de placement, de gestion, de mots… Des jeux pour tous les goûts..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:00:00. EUR.

Place Auguste Roche Salle Jacques Emile Deschamps

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Harmony and Julie welcome you to play all evening. Games for ages 12 and up will be presented, explained and entertained! Strategy games, mood games, placement games, management games, word games? Games for all tastes.

Harmony y Julie te invitan a jugar toda la tarde. Se presentarán, explicarán y animarán juegos para mayores de 12 años Juegos de estrategia, de humor, de colocación, de gestión, de palabras.. Juegos para todos los gustos.

Harmony und Julie heißen Sie willkommen, um den ganzen Abend lang zu spielen. Spiele für Kinder ab 12 Jahren werden vorgestellt, erklärt und moderiert! Strategie-, Stimmungs-, Platzierungs-, Management- und Wortspiele? Spiele für jeden Geschmack.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Porte Océane du Limousin