À la recherche du Père Noël Place Auguste Perret Le Havre, 1 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Office de Tourisme Le Havre Étretat vous propose une balade en famille, à bord du Bee Bus où un personnage enchanteur, vous aidera à repérer des indices dans la ville ! Trouverez-vous le Père-Noël au détour d’une rue, d’un monument ou l’apercevrez-vous dans le ciel ?

Sera-t-il présent au Havre, le jour de votre balade ? A vous de le découvrir !

Tout Public

Les 16, 17 et 23 décembre 2023, : de 16h30 à 18h

Lieu : Centre-ville du Havre

Tarifs : 8€ pour un duo parent enfant + 5€ par adulte supplémentaire.

2023-12-23 16:30:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Place Auguste Perret

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre Étretat Tourist Office invites you to take a family outing on the Bee Bus, where an enchanting character will help you spot clues around town! Will you find Santa Claus on a street corner, at a monument or in the sky?

Will he be in Le Havre on the day of your walk? It’s up to you to find out!

Open to all

December 16, 17 and 23, 2023 : from 4.30pm to 6pm

Location: Downtown Le Havre

Price: 8? for a parent-child duo + 5? per additional adult

La Oficina de Turismo de Le Havre Étretat le propone una excursión familiar a bordo del Bee Bus, donde un personaje encantador le ayudará a descubrir las pistas de la ciudad ¿Encontrará a Papá Noel en una esquina, en un monumento o en el cielo?

¿Estará en Le Havre el día del paseo? De usted depende averiguarlo

Abierto a todos

16, 17 y 23 de diciembre de 2023 : de 16.30 a 18.00 h

Localización: centro de Le Havre

Precio: 8? por dúo padre-hijo + 5? por adulto adicional

Das Office de Tourisme Le Havre Étretat lädt Sie und Ihre Familie zu einer Fahrt mit dem Bee Bus ein, bei der Ihnen eine zauberhafte Figur dabei helfen wird, Hinweise in der Stadt zu finden! Werden Sie den Weihnachtsmann in einer Straße oder an einem Denkmal finden oder ihn am Himmel erblicken?

Wird er am Tag Ihres Spaziergangs in Le Havre anwesend sein? Es liegt an Ihnen, ihn zu entdecken!

Für alle Altersgruppen

Am 16., 17. und 23. Dezember 2023, : von 16:30 bis 18:00 Uhr

Ort: Stadtzentrum von Le Havre

Preise: 8? für ein Eltern-Kind-Duo + 5? für jeden weiteren Erwachsenen

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie