Gard « Le Globe » évocation de l’un des premiers vols de montgolfière Place Auguste-Mallet Bagnols-sur-Cèze, 16 septembre 2023, Bagnols-sur-Cèze. « Le Globe » évocation de l’un des premiers vols de montgolfière 16 et 17 septembre Place Auguste-Mallet Gratuit. Entrée libre. Évocation de l’un des premiers vols de montgolfière en France (1785).

Reconstitution d’une montgolfière en miniature, atelier estampe sur le thème du voyage imaginaire.

Dans le cadre « d’une des plus belles places du Languedoc ». Place Auguste-Mallet Place Auguste-Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

