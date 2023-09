Octobre rose – marche contre le cancer du sein Place Auguste Grandin Condé-sur-Vire, 14 octobre 2023, Condé-sur-Vire.

Condé-sur-Vire,Manche

A vos baskets !

Samedi 14 octobre, enfilez votre tenue rose et participez à la nouvelle édition d’Octobre Rose.

La commune de Condé-sur-Vire organise la 2ème édition de la marche contre le cancer du sein en partenariat avec Savencia et Elle & Vire le samedi 14 octobre, l’ensemble des recettes sera versé au Centre François Baclesse au profit de la recherche médicale génétique : cancer du sein et ovaires.

3 circuits proposés, libre à vous de marcher ou de courir !

– circuit 1 : 5,5 km

– circuit 2 : 10,5 km

– circuit 3 : 12 km

Tarif d’inscription : 8 € – gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscription au 02 33 77 87 36 / patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr

Restauration possible sur place avec Good Burger

1 casquette offerte pour les 500 premiers inscrits et un lot offert à chaque participant..

2023-10-14 09:30:00 fin : 2023-10-14 14:00:00. .

Place Auguste Grandin

Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie



Get your sneakers on!

On Saturday October 14, don your pink outfit and take part in the new edition of Pink October.

The commune of Condé-sur-Vire is organizing the 2nd edition of the walk against breast cancer in partnership with Savencia and Elle & Vire on Saturday October 14, with all proceeds going to the Centre François Baclesse to benefit genetic medical research: breast and ovarian cancer.

there are 3 circuits on offer, so it’s up to you to walk or run!

– circuit 1: 5.5 km

– circuit 2: 10.5 km

– circuit 3: 12 km

Registration fee: 8 ? ? free for children under 12. Information and registration: 02 33 77 87 36 / patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr

Catering available on site with Good Burger

1 free cap for the first 500 registrants and a free prize for each participant.

Ponte las zapatillas

El sábado 14 de octubre, ponte tu conjunto rosa y participa en la nueva edición del Octubre Rosa.

Condé-sur-Vire organiza el sábado 14 de octubre, en colaboración con Savencia y Elle & Vire, la 2ª Marcha contra el Cáncer de Mama, cuya recaudación se destinará íntegramente al Centro François Baclesse en beneficio de la investigación médica genética sobre el cáncer de mama y de ovario.

hay 3 recorridos para elegir, ¡así que tú decides caminar o correr!

– recorrido 1: 5,5 km

– ruta 2: 10,5 km

– ruta 3: 12 km

Cuota de inscripción: 8€ gratis para menores de 12 años. Información e inscripciones: 02 33 77 87 36 / patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr

Catering disponible in situ con Good Burger

1 gorra gratis para los 500 primeros inscritos y un premio gratis para cada participante.

Auf zu den Turnschuhen!

Ziehen Sie am Samstag, den 14. Oktober, Ihr rosa Outfit an und nehmen Sie an der neuen Ausgabe des Rosa Oktobers teil.

Die Gemeinde Condé-sur-Vire organisiert am Samstag, den 14. Oktober, in Zusammenarbeit mit Savencia und Elle & Vire die zweite Auflage des Marsches gegen Brustkrebs. Alle Einnahmen gehen an das Centre François Baclesse zugunsten der genetischen medizinischen Forschung: Brust- und Eierstockkrebs.

es werden 3 Strecken angeboten, es steht Ihnen frei, zu gehen oder zu laufen!

– rundkurs 1: 5,5 km

– rundkurs 2: 10,5 km

– rundkurs 3: 12 km

Einschreibegebühr: 8 ? ? kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Informationen und Anmeldung unter 02 33 77 87 36 / patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr

Verpflegung vor Ort möglich mit Good Burger

1 Mütze gratis für die ersten 500 angemeldeten Teilnehmer und ein Preis für jeden Teilnehmer.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche