Concert à domicile | SMS Place Auguste Génie Montataire, 1 décembre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

Vous aimez faire des surprises? Vous avez un message à faire passer? Vous souhaitez envoyer une déclaration d’amour ou d’humour? Voici l’occasion de livrer une chanson comme on fait livrer un bouquet de fleurs. Gratuit sur commande. RDV sur la place de la mairie.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 20:00:00. 0 .

Place Auguste Génie

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



Do you like surprises? Do you have a message to send? Would you like to send a declaration of love or humor? Here’s your chance to deliver a song like a bouquet of flowers. Free to order. RDV on the town hall square

¿Le gustan las sorpresas? ¿Tiene algún mensaje que enviar? ¿Quiere enviar una declaración de amor o de humor? Aquí tiene la oportunidad de entregar una canción como si fuera un ramo de flores. Gratis por encargo. RDV en la plaza del ayuntamiento

Machen Sie gerne Überraschungen? Sie haben eine Nachricht zu übermitteln? Möchten Sie eine Liebeserklärung oder eine humorvolle Botschaft versenden? Hier ist die Gelegenheit, ein Lied wie einen Blumenstrauß zu überbringen. Kostenlos auf Bestellung. Treffpunkt auf dem Rathausplatz

Mise à jour le 2023-11-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise