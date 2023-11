Marché hebdomadaire Place Aubergier Chambon-sur-Voueize, 8 novembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

C’est LE rendez-vous pour faire le plein de bons produits.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 12:00:00. .

Place Aubergier

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



It’s THE place to stock up on good stuff

Es EL lugar al que acudir para abastecerse de buenos productos

Dies ist DER Treffpunkt, um sich mit guten Produkten einzudecken

Mise à jour le 2023-11-08 par Creuse Tourisme