Place au voyage à hauteur des tout petits pour la semaine de la petite enfance ! L’Atelier de Muli Parly, samedi 16 mars 2024.

Place au voyage à hauteur des tout petits pour la semaine de la petite enfance ! Que ce soit à l’Atelier ou dans les structures, une belle semaine de découvertes et de voyages, à hauteur des tout petits, nous attend ! 16 – 23 mars L’Atelier de Muli

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Laissons-nous guider par l’enfant lors de voyages artistiques et sensoriels, et ce dès le plus jeune âge !

Au programme : Eveil artistique sensoriel, Baby Artgile, séance Snoezelen, Eveil artistique « s’amuser en couleurs », et lectures de voyage pour petits et grands !

Pour toute demande de renseignements et réservation : latelierdemuli@gmail.com

L’Atelier de Muli Parly Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:latelierdemuli@gmail.com »}]