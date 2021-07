Rennes Archives Départementales d'Ille et Vilaine Ille-et-Vilaine, Rennes Place au théâtre avec l’ADEC Archives Départementales d’Ille et Vilaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Place au théâtre avec l’ADEC Archives Départementales d’Ille et Vilaine, 18 septembre 2021, Rennes. Place au théâtre avec l’ADEC

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives Départementales d’Ille et Vilaine

L’ADEC située à la Maison du Théâtre Amateur à Rennes accompagne depuis 50 ans les amateurs de théâtre et les troupes du département. Elle vous propose durant ces deux journées, des lectures théâtrales, deux expositions, un documentaire et des témoignages sonores. Lectures théâtrales à l’Auditorium, expositions et animations sonores dans la « Rue intérieure » et sur le quai de déchargement : 50 personnes maximum par créneau. _Horaires : les 18 et 19 septembre 2021, de 13h30 à 18h en continu Durée de la visite :45 min Sans réservation Quartier Beauregard, arrêt de bus Préfecture_ _**Organisé par la Direction de la Culture et des Archives d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec l’ADEC**_

Durée de la visite, 45 min / Sans réservation – 50 personnes maximum par créneau / Quartier Beauregard, arrêt de bus Préfecture.

L’ADEC accompagne depuis 50 ans les amateurs de théâtre et les troupes du département. Vous retrouverez des lectures théâtrales, deux expositions, un documentaire et des témoignages sonores. Archives Départementales d’Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives Départementales d'Ille et Vilaine Adresse 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Ville Rennes lieuville Archives Départementales d'Ille et Vilaine Rennes