PLACE AU TERROIR – VENDÉMIAN Vendémian, 25 août 2022, Vendémian.

PLACE AU TERROIR – VENDÉMIAN

Avenue du tambourin Vendémian Hérault

2022-08-25 18:00:00 – 2022-08-25 23:00:00

Vendémian

Hérault

Vendémian

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Soirée animée, dégustation de vins, bières artisanales et produits locaux, marché d’artisans créateurs…

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir.

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Soirée animée, dégustation de vins, bières artisanales et produits locaux, marché d’artisans créateurs…

Vendémian

dernière mise à jour : 2022-07-03 par