PLACE AU TERROIR – TRESSAN Tressan, 16 août 2022, Tressan.

PLACE AU TERROIR – TRESSAN

Place du village Tressan Hérault

2022-08-16 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-16 23:00:00 23:00:00

Tressan

Hérault

Tressan

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Soirée animée, dégustation de vins et de produits locaux, jeux pour les enfants, marché d’artisans créateurs, cuisine d’ici et d’ailleurs, conférence, buvette par le Foyer rural…

Participez à la conférence : « Tressan : une histoire entre deux eaux. » par Bruno Jaudon

De son absence à son trop-plein, la question de l’eau est d’une vive actualité pour le village et pourtant, celle-ci n’est que la énième répétition d’une histoire plus que connue.

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir.

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Soirée animée, dégustation de vins et de produits locaux, jeux pour les enfants, marché d’artisans créateurs, cuisine d’ici et d’ailleurs, conférence, buvette par le Foyer rural…

Participez à la conférence : « Tressan : une histoire entre deux eaux. » par Bruno Jaudon

De son absence à son trop-plein, la question de l’eau est d’une vive actualité pour le village et pourtant, celle-ci n’est que la énième répétition d’une histoire plus que connue.

Tressan

dernière mise à jour : 2022-07-03 par