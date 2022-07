PLACE AU TERROIR- BÉLARGA Bélarga, 7 juillet 2022, Bélarga.

PLACE AU TERROIR- BÉLARGA

Bélarga Hérault

2022-07-07 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-07 23:00:00 23:00:00

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Dégustations, buvette, petite restauration, ambiance musicale et espaces pique-nique pour déguster les produits achetés en direct auprès des producteurs… Bienvenue aux soirées Place au Terroir !

Ambiance musicale par DUETSEPT, dégustation de vins et de produits locaux, cuisine d’ici et d’ailleurs, animations, visite commentée..

Pour débuter la soirée, participez à la visite commentée du village! A 18h, en avant pour 45min de découverte pour percer les secrets du village médiéval de Bélarga et admirez son Château surplombant l’Hérault. Visite gratuite, départ au stand de l’Office de Tourisme.

