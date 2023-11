SALON DES METIERS D’ARTS DE LOZÈRE Place au Blé Mende, 24 novembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Venez découvrir un éventail des savoir-faire des Métiers d’Arts par la présence de stands variés : coutellerie, travail du bois, fabrication de petits meubles, peinture sur meuble, tapisserie-décoration d’ameublement, tisserand, serrurerie, cannage, ….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 18:00:00. EUR.

Place au Blé

Mende 48000 Lozère Occitanie



Come and discover a wide range of Métiers d?Arts skills at our various stands: cutlery, woodworking, small furniture making, furniture painting, upholstery, weaving, locksmithing, caning, …

Venga y descubra toda la gama de oficios de Métiers d’Arts en diversos stands: cuchillería, ebanistería, fabricación de pequeños muebles, pintura de muebles, tapicería y decoración de muebles, tejeduría, cerrajería, cañamazo, etc.

Entdecken Sie an den verschiedenen Ständen ein breites Spektrum an kunsthandwerklichen Fertigkeiten: Messerschmiedekunst, Holzbearbeitung, Herstellung von Kleinmöbeln, Möbelmalerei, Polsterei und Möbeldekoration, Weberei, Schlosserei, Rohrgeflecht, …

